Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России

27 января 2022 , 13:04
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Источник:

Интерфакс-Украина

Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Соответствующее заявление 27 января сделала Анналена Бербок – глава МИД Германии.

Тем временем "Газпром" по требованию Германии создал отдельную компанию для немецкого участка "Северного потока-2". Речь идет о немецкой дочерней структуре Gas for Europe GmbH.

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В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих "Северный поток-2",
– заявила Бербок.

Gas for Europe GmbH стала владельцем:

  • участка газопровода "Северный поток-2" протяженностью 54 километра;
  • площадки береговых объектов в Лубмине.

Германия не собирается платить компенсацию

  • Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не собирается платить компенсацию, если "Северный поток-2" не получит лицензии.
  • Политик подчеркнул: если сертификацию "Северного потока-2" возобновят, эта процедура должна решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами.

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Автор: Мар'яна Бекало