Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России
27 января 2022 , 13:04Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Соответствующее заявление 27 января сделала Анналена Бербок – глава МИД Германии.
Тем временем "Газпром" по требованию Германии создал отдельную компанию для немецкого участка "Северного потока-2". Речь идет о немецкой дочерней структуре Gas for Europe GmbH.
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В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих "Северный поток-2",
– заявила Бербок.
Gas for Europe GmbH стала владельцем:
- участка газопровода "Северный поток-2" протяженностью 54 километра;
- площадки береговых объектов в Лубмине.
Германия не собирается платить компенсацию
- Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не собирается платить компенсацию, если "Северный поток-2" не получит лицензии.
- Политик подчеркнул: если сертификацию "Северного потока-2" возобновят, эта процедура должна решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами.
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