Patriot, Iris-T6, Gepard: Германия готовит зимний пакет для Украины на 1,4 миллиарда евро

С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине помощь почти на 24 миллиарда евро. В настоящее время правительство страны готовит новый пакет зимней помощи, основная задача которого - создание "защитного щита".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии в Берлине 6-го Немецко-украинского экономического форума. Канцлер также напомнил, что ФРГ является вторым после США партнером, поддерживающим Украину.

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Гражданская и военная помощь с начала войны со стороны Германии достигла 24 миллиардов евро,

– отметил Шольц.

По его словам, Германия готовит зимний пакет, основной задачей которого является создание "защитного щита", учитывая очевидные планы России. продолжать бомбить энергетическую и другую инфраструктуру, "использовать холод как оружие против гражданского населения".

Что войдет в "зимний пакет"

Пакет оценивают в 1,4 миллиарда евро, он включает, среди прочего, системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard и т.д.

Глава правительства уточнил, что на прошлой неделе был также одобрен пакет поддержки энергосистемы в размере 80 миллионов евро.

Важно инвестировать в Украину

Шольц призвал помогать экономике Украины и "инвестировать в будущего члена ЕС"

Глава правительства Германии отметил, что, несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина смогла обеспечить работоспособность своей экономики. Более того, прогнозируемые цифры экономического роста Украины обнадеживающие.

В этом контексте канцлер сообщил, что в настоящее время в Украине сохраняют активность почти две тысячи немецких компаний. Он также призвал предприятия в Германии трудоустраивать и лучше интегрировать граждан Украины, выехавших из страны из-за вторжения России.

"Тот, кто инвестирует в Украину сейчас – инвестирует в будущего члена ЕС", – отметил он.

В ОП отреагировали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже сообщил, что зимой Украина получит больше систем противовоздушной обороны

"Защиты неба зимой будет больше", – написал Ермак у себя в телеграмме.

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