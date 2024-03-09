Глава Немецкого союза городов и общин Андре Берггеггер призвал к масштабным инвестициям в гражданскую защиту страны. В интервью медиагруппе Funke он заявил о необходимости восстановления законсервированных бомбоубежищ и установки сирен.
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Германия готовится защищать гражданских
По словам Берггеггера, безопасность уже не является само собой разумеющейся, и нужно думать о защите гражданских. Он считает, что на это понадобится не менее миллиарда евро ежегодно, однако одновременно вспоминает об опыте украинцев, которые используют паркинги и станции метро как убежища.
Мы должны обеспечить защиту населения от военных угроз, и это задача не только федерального правительства, но и земель и местных органов власти,
– подчеркнул Берггеггер.
Восстановление бомбоубежищ – это лишь часть плана. Германия также намерена увеличить количество укрытий и установить дополнительные сирены для предупреждения о воздушной тревоге. Из двух тысяч убежищ времен "холодной войны" функционирует только 600.
Не менее важным является информирование населения о возможных опасностях. Берггеггер считает, что для этого не нужно вводить новые школьные курсы, а достаточно проводить образовательные мероприятия и рабочие группы.
По словам Берггеггера, на фоне захватнической войны России против Украины безопасность больше нельзя воспринимать как должное: "Долгое время у нас было очень хорошо, и это сделало нас немного неосторожными. Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным, но и о защите населения от опасностей, связанных с войной", – констатирует глава Немецкого союза городов и общин.
Во время холодной войны в Германии было более 2 000 гражданских приютов. Только 600 из них остались, защищая примерно 500 000 человек. Назрела насущная необходимость вернуть в эксплуатацию бункеры, которые не используются. И мы должны строить новые, современные укрытия,
– добавляет он.
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Добавим, что издание Politico на днях писало о Франции, которая также осознает угрозу со стороны России. Как рассказывают журналисты, французские солдаты готовятся к высокоинтенсивному конфликту в условиях, максимально приближенных к реальности. Происходит это на площади, что больше Парижа.