Глава Німецького союзу міст і громад Андре Берґгеґґер закликав до масштабних інвестицій у цивільний захист країни. В інтерв'ю медіагрупі Funke він заявив про необхідність відновлення законсервованих бомбосховищ та встановлення сирен.

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Німеччина готується захищати цивільних

За словами Берґгеґґера, безпека вже не є само собою зрозумілою, і потрібно думати про захист цивільних. Він вважає, що на це знадобиться щонайменше мільярд євро щороку, однак водночас згадує про досвід українців, які використовують паркінги та станції метро як сховища.

Ми повинні забезпечити захист населення від військових загроз, і це завдання не лише федерального уряду, а й земель та місцевих органів влади,

– наголосив Берґгеґґер.

Відновлення бомбосховищ – це лише частина плану. Німеччина також має намір збільшити кількість укриттів та встановити додаткові сирени для попередження про повітряну тривогу. З двох тисяч сховищ часів "холодної війни" функціонує лише 600.

Не менш важливим є інформування населення про можливі небезпеки. Берґгеґґер вважає, що для цього не потрібно вводити нові шкільні курси, а достатньо проводити освітні заходи та робочі групи.

Зверніть увагу! Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також виступив з ініціативою посилення цивільної оборони. Він наголосив на необхідності швидких дій для захисту населення, зважаючи занедбаність існуючих об'єктів цивільної оборони після холодної війни.

За словами Берґгеґґера, на тлі загарбницької війни Росії проти України безпеку більше не можна сприймати як належне: "Довгий час у нас було дуже добре, і це зробило нас трохи необережними. Тепер йдеться не лише про те, щоб зробити Бундесвер обороноспроможним, а й про захист населення від небезпек, пов'язаних із війною", – констатує очільник Німецького союзу міст і громад.

Під час холодної війни в Німеччині було понад 2 000 цивільних притулків. Лише 600 з них залишилися, захищаючи приблизно 500 000 людей. Назріла нагальна потреба повернути в експлуатацію бункери, що не використовуються. І ми маємо будувати нові, сучасні укриття,

– додає він.

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Додамо, що видання Politico цими днями писало про Францію, яка також усвідомлює загрозу з боку Росії. Як розповідають журналісти, французькі солдати готуються до високоінтенсивного конфлікту в умовах, максимально наближених до реальності. Відбувається це на площі, що більша за Париж.