Германия и Израиль имеют общую цель "как можно скорее прекратить войну" в Украине
6 марта 2022 , 04:56Читати новину українською
Источник:твиттер Штеффена Гебештрайта
Германия и Израиль провели встречу. Страны договорились иметь общую цель "как можно скорее прекратить войну" в Украине.
Соответствующую информацию в твиттере написал журналист Штеффен Гебештрайт. В частности, он написал о переговорах Израиля и Германии в ночь на 6 марта.
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Олаф Шольц встретился с премьер-министром Израиля. Общей целью остается закончить войну в Украине как можно скорее,
– говорится в сообщении.
Заверили, что будут работать над этим изо всех сил.
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