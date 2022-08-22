Андрей Мельник покинет пост посла в Германии в октябре

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Он занимал эту должность 8 лет.

Отметим, что до нового назначения посол до сих пор выполняет свои обязанности. В Украину он вернется осенью.

Читайте также Посол Украины хочет лично извиниться перед Шольцем за слова об "обиженном"

Я должен быть в Киеве до 15 октября, чтобы занять новую должность в МИД, вероятно,

– сказал Мельник.

Есть информация, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Мельнику стать одним из нескольких заместителей. Назначение должно одобрить правительство.

Еще раньше СМИ в Германии сообщали, что новым послом Украины может быть назначен Алексей Макеев.

Следует заметить, что послы обычно возвращаются из страны через четыре, не более шести лет.

В Германии хотят усилить Украину оружием

Глава МИД Германии Анналена Бербок и депутаты из коалиции Бундестага призвали увеличить поставки оружия Украине. Ведь путин не хочет договариваться даже в самых простых вопросах. А наше государство защищает всю Европу от того, чтобы война не распространилась на ее территорию.

На такие заявления и призывы отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что поддерживает эти устремления. Ведь хорошо вооруженная Украина – это единственный путь к полной безопасности Европы.

Еще раньше в Германии заявляли, что передадут 225 ракет Vulcano для Вооруженных Сил Украины. Они будут уничтожать оккупантов на расстоянии 70 – 80 километров.

Узнайте больше об увольнении Мельника: смотрите видео