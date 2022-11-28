Германия согласится на расширение ЕС, но при условии, – советник Шольца

Германия может согласиться на вступление в Евросоюз новых государств при одном условии. Об этом рассказал госсекретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис.

Германия будет согласна на принятие в Европейский союз новых членов только при условии проведения институциональной реформы ЕС, чтобы не ставить под угрозу дееспособность союза.

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Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы

Призыв к реформированию ЕС пока встречает сопротивление – особенно со стороны восточных и скандинавских стран-членов, но Берлин уверен, что консенсус по реформированию ЕС может быть достигнут.

Кукис отметил, что успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько упорно мы будем вести переговоры" и "насколько четко мы сообщим, что мы разрешим расширение только при условии проведения институциональных реформ".

Как немецкое правительство, мы имеем очень четкую позицию на этот счет, и ответ состоит в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением,

– сказал он.

Стремление Германии поддерживают и другие страны

Правительство Германии отметило важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. Коалиционное соглашение обязывает правительство настаивать на развитии ЕС как европейской федерации.

Шольц настаивает на необходимости перехода от принятия решений единогласно в достаточность поддержки большинством в сферах внешней и налоговой политики.

Хотя Шольц сказал во время своего выступления в Карловом университете в Праге, что договоры "не высечены в камне", он особо подчеркнул необходимость перехода от единодушия к голосованию большинством голосов в сфере внешней или налоговой политики – то, что уже может быть сделано в рамках существующего договора.

Германия не одинока в своем стремлении реформировать ЕС, поскольку другие крупные страны-члены, такие как Франция и Испания, также заинтересованы в реформировании блока.

Отметим, что против этого шага выступают 13 восточноевропейских и скандинавских стран-членов ЕС.

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