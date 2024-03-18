Германия не будет называть Путина "президентом" России

В России прошли так называемые выборы президента, где снова победил Владимир Путин. В Германии отреагировали на это и объяснили, что не будут называть его должность.

Министерство иностранных дел Германии не будет называть Владимира Путина президентом. Об этом заявила представитель правительства Кристиане Хофман.

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Результат был ясен заранее

По ее словам, "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми". Хофман отметила, что результат был понятен и это не были демократические выборы. Она также обратила внимание, что на выборах царила атмосфера запугивания.

Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина,

– заявила Хофман.

Кроме этого, она осудила проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях.

На прямой вопрос, будут ли власти Германии называть Путина "президентом или правителем", представитель МИД страны Себастьян Фишер отметил, что они уже некоторое время используют просто фамилию Путин.

В МИД Германии сделали заявление