Шольц нашел новую причину, чтобы не поставлять танки Украине

В Германии снова отложили вопросы передачи Украине бронированной техники, среди которых танки Leopard. После этого немецкий канцлер Олаф Шольц нашел новую причину, чтобы не снабжать Украину танками.

Отвечая на вопрос, почему Германия не отправит танки Украине, Шольц сказал, что это очень опасная война. По словам Шольца, ФРГ не хочет спровоцировать расширение масштабов войны.

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Шольц боится конфликта НАТО и россии

В частности, немецкий канцлер считает, что поставка Украине танков может повлечь за собой конфликт между НАТО и россией.

Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой,

– сказал Шольц.

Лидер Германии подчеркнул, что его страна "действительно многое делает" в рамках поддержки Украины. По мнению Шольца, Германия отправила Украине "огромную массу очень эффективного оружия".

Шольц нашел еще одну причину, чтобы не давать танки

Следует отметить, что недавно Олаф Шольц называл другую причину, почему Германия отказывается поставлять Украине танки. Он говорил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине.

При этом Шольц сказал, что Германия может сделать акцент на системах ПВО и артиллерии для Украины. Идентичное заявление Шольц сделал на заседании Генассамблеи ООН, когда сказал, что Британия и США не предоставляли столь мощное оружие Украине.

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Заявлению Шольца предшествовало то, что он отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, в том числе танков. Глава правительства Украины отмечал, что украинским военным нужны боевые танки, чтобы отбивать российских нападающих.

Недавно парламент Германии не смог проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС/ХСС о немедленных поставках танков и другой бронетехники Украине. Против выступили депутаты коалиции и члены "левой" фракции.

Аргументацию Шольца о том, чтобы США и Британия не предоставляли Украине такое оружие, подверг критике Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что без танков будет гибнуть больше людей, но отметил, что Украина победит и без немецких танков.

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