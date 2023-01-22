Германия не будет препятствовать, если Польша предоставит танки Leopard Украине – Бербок

Украина и партнеры ожидают от Берлина решения о предоставлении нашему государству танков Leopard. Однако в Германии говорят, что не будут препятствовать, если Польша передаст танки без их согласования.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью французскому каналу LCI. Однако, по словам чиновника, Варшава еще не обращалась в Берлин с просьбой разрешить предоставить танки Украине.

Обратите внимание Вызвано исторически и политически: в NYT объяснили нежелание Германии передавать танки Украине

Какая позиция Берлина

Танки Leopard изготовлены в Германии, и именно Берлин продает их своим партнерам. Поэтому для того, чтобы предоставить Украине немецкие танки, те государства, которые изъявили такое желание, должны получить одобрение от поставщика. То есть от Германии.

В Польше уже неоднократно заявляли, что найдут способ предоставить Украине танки Leopard даже если разрешения от Германии не будет. Со дня объявления президентом Анджеем Дудой предоставление роты танков Украине прошло уже 11 дней, а в МИД Германии фактически говорят, что Варшава еще не спрашивала разрешения на предоставление.

По состоянию на данный момент такой вопрос не задан, но если бы нас спросили – мы бы не стали мешать,

– заявила Бербок.

Опираясь на слова главы внешнеполитического ведомства Германии, можно сделать вывод, что Берлин не против того, чтобы партнеры, у которых есть на вооружении танки Leopard, начали предоставлять их Украине.