Шольц неоднозначно прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Молдову прокомментировал наступление ВСУ на Курщину. Он считает, что наши войска не будут там долго.

Шольц также заявил, что Украина готовила операцию "очень тайно и без обратной связи" со своими западными партнерами.

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Шольц считает, что ВСУ не на долго останутся в Курской области

Канцлер убежден, что наступление ВСУ на Курщине – "очень ограниченная в пространстве и времени операция". При этом он добавил, что не знает этого наверняка.

Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени,

– заявил Шольц во время пресс-конференции с Майей Санду.

Также он считает, украинские войска вряд ли долго будут находиться на территории России.

При этом канцлер Германии оставил без ответа вопрос о том, как он относится к использованию в операции немецкой техники.

В дополнение он заявил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину несмотря на споры, которые возникли в последние дни.

Тем временем ВСУ подбили уже третий мост через реку Сейм на Курщине. Спутниковые фото показывают значительные повреждения возле Карижа. 700 российских оккупантов могут оказаться в окружении.