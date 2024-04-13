Германия немедленно передает Украине еще одну систему Patriot

Правительство Германии объявило о немедленной поставке в Украину очередной единицы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной стало усиление авиационных атак России.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что, что наше государство пытается договориться с партнерами, чтобы они передали нам дополнительные батареи к Patriot. Однако он отмечал, что все зависит от США, ведь этот американский ЗРК. В то же время важно, что Германия передает Украине целую систему, а не одну батарею.

Смотрите также Российский олигарх разрабатывает дроны для войны против Украины и получает деньги из США – документы

Дополнительная ПВО

Правительство Германии сообщило, что немедленно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для отражения российских обстрелов. Отмечается, что он будет поставлен в дополнение к системам ПВО, которые уже поступили в Украину и еще планируются к поставкам.

Сразу после сообщения немецких властей, Владимир Зеленский отметил, что имел разговор с канцлером Олафом Шольцем. Президент Украины поблагодарил политика за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО.

Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру,

– подчеркнул Зеленский

Украинский лидер добавил, что они с коллегой также обсудили подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине. Кроме этого Зеленский рассказал о подготовке к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне.

Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что наше государствоВ Украине надеются, что смогут как можно скорее договориться о поставке сразу семи . Глава МИД подчеркнул, что наше государство готово взять в аренду ЗРК Patriot – и вернуть, как только это станет необходимо. Он также добавил, что не верит в то, что США не имеют ни одной лишней батареи, которую могли бы передать Украине.

Кроме этого, на днях Европарламент отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС. Там заявили, что это будет продолжаться пока Украине не дадут системы Patriot. Речь идет именно о 7 батареях, о необходимости в которых и говорил Дмитрий Кулеба.