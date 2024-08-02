Новых киллеров искать сложно: журналист объяснил, почему Путин обменял Вадима Красикова

Журналист немецкого издания Der Spiegel очертил для того Путин обменял киллера Красикова. Он отбывал пожизненное наказание за убийство.

Журналист-расследователь Der Spiegel Фиделиус Шмид убежден, что Россия обменяла офицера ФСБ Вадима Красикова из-за того, что чувствует обязательства вернуть своих киллеров домой, потому что новых найти непросто. Кроме этого, существует мнение, что Владимир Путин был знаком с ним до своего президентства.

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Красиков работал в закрытой системе охраны Путина

По словам Шмитда, есть определенная достоверная информация, что эти двое лично знали друг друга еще со времен Санкт-Петербурга. В общем, также есть слухи, что Красиков работал в закрытой системе охраны Путина. Возможно, также Красиков выполнял юридические поручения.

Кто такой Красиков Это полковник ФСБ, бывший офицер разведки, ветеран советско-афганской войны. В августе 2019 года его приговорили в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Следователи подозревают, что убийство совершено по заказу российских властей.

Почему Германия пошла на обмен

По убеждению немецкого журналиста, "моральная проблема", о выдаче России Вадима Карасикова возникла у Олафа Шольца после дискуссии с президентом США Джо Байденом. Он считает, что это имеет особое значение, потому что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подняла этот вопрос.

Он добавил, что было еще "много элементов, которые базировались на непонимании процесса обмена", а также на том, кто будет делать "первый шаг". Именно поэтому детали по этому обмену обсуждались очень долго.

Как немецкое общество восприняло обмен

Реакция немцев на этот обмен будет в ближайшие дни, ведь это произошло довольно неожиданно. По его словам, это было смело. Он считает, что здесь есть моральный аспект, по которому можно сказать, что Германия является демократической страной, и у нас есть верховенство права, и отпустить убийцу через пять лет – это несколько странно.

В то же время Шмидт считает, что это было оправдано возможностью спасти часть своих граждан и часть оппозиции России.