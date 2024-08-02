Журналіст-розслідувач Der Spiegel Фіделіус Шмід переконаний, що Росія обміняла офіцера ФСБ Вадима Красікова через те, що відчуває зобов'язання повернути своїх кілерів додому, бо нових знайти непросто. Крім цього, існує думка, що Владімір Путін був знайомий із ним до свого президентства.

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Красіков працював у закритій системі охорони Путіна

За словами Шмітда, є певна достовірна інформація, що ці двоє особисто знали один одного ще з часів Санкт-Петербурга. Загалом, також є чутки, що Красіков працював у закритій системі охорони Путіна. Можливо, також Красіков виконував юридичні доручення.

Хто такий Красіков



полковник ФСБ, колишній офіцер розвідки, ветеран радянсько-афганської війни. У серпні 2019 року його засудили у Німеччині до довічного терміну за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Слідчі підозрюють, що вбивство скоєно на замовлення російської влади.

Чому Німеччина пішла на обмін

За переконанням німецького журналіста, "моральна проблема", щодо видачі Росії Вадима Карасікова виникла в Олафа Шольца після дискусії з президентом США Джо Байденом. Він вважає, що це має особливе значення, тому що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок порушила це питання.

Він додав, що було ще "багато елементів, які базувалися на нерозумінні процесу обміну", а також на тому, хто буде робити "перший крок". Саме через це деталі щодо цього обміну обговорювались дуже довго.

Як німецьке суспільство сприйняло обмін

Реакція німців на цей обмін буле найближчими днями, адже це відбулось доволі неочікувано. За його словами, це було сміливо. Він вважає, що тут є моральний аспект, за яким можна сказати, що Німеччина є демократичною країною, і у нас є верховенство права, і відпустити вбивцю через п’ять років – це дещо дивно.

Водночас Шмідт вважає, що це було виправдано можливістю врятувати частину своїх громадян та частину опозиції Росії.