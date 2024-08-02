З одного боку, цей найбільший обмін став приємною несподіванкою, адже росіяни довго утримували невинуватих людей. З іншого, є питання щодо тих, хто повернувся до Росії. У мережі вже назвали цю подію обміном лібералів на убивць.

До теми Масштабний обмін ув'язненими між Росією та Заходом: що відомо про звільнених та які мотиви Росії

Що говорять про масштабний обмін на Заході

Сьогоднішні радісні новини також є нагадуванням про те, що ми зіткнулись із небезпечним і безпринципним супротивником в особі Володимира Путіна. Він використовує невинних американців як пішаків. Ті, хто хоче задобрювати його або просто закривати очі на його вимоги в Україні, мають пам'ятати про страждання Пола Вілана, усієї його сім'ї та мільйонів українців, які живуть з наслідками дій Путіна,

– вважає конгресвумен-демократка Елісса Слоткін.

Але повернули не всіх. Сенатор-республіканець, співголова комітету з міжнародних відносин Джим Ріш закликав пам'ятати тих, хто ще ув'язнений.

"Хоча я радий бачити повернення цих неправомірно затриманих американців, ми не повинні забувати тих, хто залишився: Марка Фогеля та Ксенію Кареліну. Сполучені Штати заплатили високу ціну за цей обмін, оскільки ті, хто повертається до Росії, є одними з найцінніших активів Путіна, які з радістю повернуться до своїх злодіянь. Незважаючи на це, ми все одно не змогли повернути всіх додому. Зусилля зі звільнення цих двох необхідно подвоїти разом із посиленням способів завершити цю дипломатію заручниками", – заявив він.

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