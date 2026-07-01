Германия официально обвинила украинца в подрыве "Северных потоков": что сказал Зеленский

Генеральный прокурор Германии выдвинул обвинения против украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом пишут ряд западных СМИ. На обвинения отреагировал и президент Зеленский.

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Что известно об обвинениях в адрес украинца?

По данным ARD, а также изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, генеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинение гражданину Украины, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток".

Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что расценивается как военное преступление, а также в организации взрывов и уничтожении объектов. По версии следствия, Сергей Кузнецов возглавлял диверсионную группу и якобы руководил операцией с борта яхты "Андромеда", с которой в 2022 году было совершено погружение для установки взрывчатки.

Тогда взрывные устройства, оснащенные таймерами, сработали и уничтожили 3 из 4 ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В настоящее время сам Кузнецов находится под стражей в Гамбурге после задержания в Италии и последующей экстрадиции в Германию. Следователи утверждают, что располагают убедительными доказательствами его причастности, в частности данными телефонных разговоров и информацией с мобильного устройства.

Также на яхте обнаружили следы взрывчатых веществ. Всего в рамках расследования установили 7 подозреваемых, однако один из них, солдат, как считается, погиб в войне против России.

Как прокомментировал ситуацию президент Украины?

На момент объявления обвинения украинцу Владимир Зеленский находился в Ирландии. Глава государства во время пресс-конференции заявил, что не располагает полной информацией по делу и не получал официальных материалов.

По его словам, компетентные органы Украины и Германии должны установить контакт и обменяться данными, после чего можно будет делать дальнейшие выводы.