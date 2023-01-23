Германия начала отправлять в Польшу системы Patriot: их разместят недалеко от границы Украины

Военные Германии начали перебрасывание первых двух из трех батарей систем Patriot в Польшу. ЗРК следуют в направлении границ с Украиной.

Телеканал Welt транслировал начало движения колонны из города Гноин в Мекленбург-Передней Померании. ЗРК следует в район города Замость на юго-востоке Польши. Это в 60 километрах от границы с Украиной и в 110 километрах от Львова.

К теме Германия передаст Польше ЗРК Patriot: где их разместят

ЗРК Patriot разместят в 60 километрах от границы Польши и Украины

Недалеко от места дислокации ЗРК расположена железнодорожная станция, используемая как для гражданских, так и для военных грузов, следующих в Украину.

Колонна техники должна преодолеть 1100 километров.

Военные Бундесвера находятся в Польше с 16 января и совместно с польскими коллегами готовятся установить и использовать эти системы вооружения.

Целью размещения немецких ЗРК Patriot в Польше является "защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО".

Почему Германия передает Польше ЗРК Patriot