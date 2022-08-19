Германия передает Украине более 200 высокоточных снарядов Vulcano

19 августа 2022 , 21:56
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Источник:

Правительство Германии

В Германии заявили, что передадут 225 ракет Vulcano для Вооруженных Сил Украины. Они будут уничтожать оккупантов на расстоянии 70 – 80 километров.

Vulcano – это высокоточные артиллерийские снаряды. Они усилят украинские пушки калибра 155 мм. Как пишет "Милитарный", такие снаряды совместно разрабатывают концерны Leonardo и Diehl.

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Какие Vulcano получит Украина

Существует несколько типов Vulcan. Например, Vulcano BER снаряд без модуля наведения. Он поражает цели до 50 километров при стрельбе из пушек стволами 52 калибра.

Взамен Vulcano GLR – усовершенствованная версия боеприпаса. Такие снаряды точнее попадают в цели благодаря системе прицеливания INS/GPS с полуактивной лазерной системой наведения.

При стрельбе из пушек длиной ствола 52 калибра возможно попадание до 70 – 80 км. Такой тип снаряда совместим с любой артиллерией НАТО калибром 155 миллиметров. Его масса меньше, чем у классического снаряда, но он быстрее.

Правда, пока неизвестно, какой тип Vulcano получит Украина.

Германия передала Gepard

10 августа сообщили, что Германия в рамках военной помощи предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее ВСУ уже получили 8 таких зенитных танков.

Однако обошлось не одними Gepard. Кроме них, Берлин предоставил:

  • 10 транспортных средств HMMWV,
  • 3 бронированные эвакуационные машины;
  • 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
  • 49 тысяч боеприпасов для систем ПВО и т.д.

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Автор: Ольга Музика