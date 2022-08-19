Германия передает Украине более 200 высокоточных снарядов Vulcano
Источник:Правительство Германии
В Германии заявили, что передадут 225 ракет Vulcano для Вооруженных Сил Украины. Они будут уничтожать оккупантов на расстоянии 70 – 80 километров.
Vulcano – это высокоточные артиллерийские снаряды. Они усилят украинские пушки калибра 155 мм. Как пишет "Милитарный", такие снаряды совместно разрабатывают концерны Leonardo и Diehl.
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Какие Vulcano получит Украина
Существует несколько типов Vulcan. Например, Vulcano BER – снаряд без модуля наведения. Он поражает цели до 50 километров при стрельбе из пушек стволами 52 калибра.
Взамен Vulcano GLR – усовершенствованная версия боеприпаса. Такие снаряды точнее попадают в цели благодаря системе прицеливания INS/GPS с полуактивной лазерной системой наведения.
При стрельбе из пушек длиной ствола 52 калибра возможно попадание до 70 – 80 км. Такой тип снаряда совместим с любой артиллерией НАТО калибром 155 миллиметров. Его масса меньше, чем у классического снаряда, но он быстрее.
Правда, пока неизвестно, какой тип Vulcano получит Украина.
Германия передала Gepard
10 августа сообщили, что Германия в рамках военной помощи предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее ВСУ уже получили 8 таких зенитных танков.
Однако обошлось не одними Gepard. Кроме них, Берлин предоставил:
- 10 транспортных средств HMMWV,
- 3 бронированные эвакуационные машины;
- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
- 49 тысяч боеприпасов для систем ПВО и т.д.
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