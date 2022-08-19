Германия передает Украине более 200 высокоточных снарядов Vulcano

В Германии заявили, что передадут 225 ракет Vulcano для Вооруженных Сил Украины. Они будут уничтожать оккупантов на расстоянии 70 – 80 километров.

Vulcano – это высокоточные артиллерийские снаряды. Они усилят украинские пушки калибра 155 мм. Как пишет "Милитарный", такие снаряды совместно разрабатывают концерны Leonardo и Diehl.

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Какие Vulcano получит Украина

Существует несколько типов Vulcan. Например, Vulcano BER – снаряд без модуля наведения. Он поражает цели до 50 километров при стрельбе из пушек стволами 52 калибра.

Взамен Vulcano GLR – усовершенствованная версия боеприпаса. Такие снаряды точнее попадают в цели благодаря системе прицеливания INS/GPS с полуактивной лазерной системой наведения.

При стрельбе из пушек длиной ствола 52 калибра возможно попадание до 70 – 80 км. Такой тип снаряда совместим с любой артиллерией НАТО калибром 155 миллиметров. Его масса меньше, чем у классического снаряда, но он быстрее.

Правда, пока неизвестно, какой тип Vulcano получит Украина.

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