Все больше Leopard предоставляют для Украины: в Forbes объяснили причину активизации Германии

Германия, Нидерланды и Бельгия начали наращивать темпы предоставления для Сил обороны бронетехники. Через полтора года Германия смогла отправить Украине около 100 из 155 обещанных танков Leopard 1 A5.

Сначала необходимо было отремонтировать технику образца 1980-х годов, и уже сейчас проблему нехватки запчастей, вероятно, решили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно об увеличении предоставления Leopard

Отмечается, что промышленность Германии за 19 месяцев отремонтировала и предоставила Leopard 1 A5, обещанные ранее Украине. В публикации напомнят, что первые 58 танков прибыли с июля 2023 года до начала сентября 2024 года. Кроме того, за последние несколько месяцев было поставлено еще 45 танков.

Отмечают, что такой график поставок имеет значение. Отныне четырехместный 40-тонный Leopard 1 A5 должен стать самым многочисленным танком западного производства в Украине, превосходя 104 новые немецкие Leopard 2, 80 американских M1 Abrams и 14 британских Challenger 2.

Согласно обнародованной информации, Leopard 1 A5 это единственные западные танки, которые доступны для оснащения сформированных Украиной около десяти новых тяжелых бригад, каждая из которых обычно имеет 31 машину в одном танковом батальоне. И хоть Leopard 1 A5 является не новым танком, но и не самым старым в Украине.

Он легкий и имеет легкую броню, по сравнению, скажем, с 69-тонным M1 Abrams, но он может похвастаться надежной 105-миллиметровой основной пушкой и точной системой управления огнем EMES-18. А украинцы приложили максимум усилий, чтобы устранить самый большой недостаток этого танка – тонкую броню, добавив блоки динамической брони и сетки против дронов,

– говорится в статье.

По его словам, это очень действенно, поскольку из первых 58 танков было подтверждено уничтожение только шести. Хотя очевидно и то, что бригады не отправляют эту технику на самые опасные участки фронта. Впрочем, сообщают, что защитники признаются, что чувствуют себя "прекрасно" в экипаже Leopard 1A5.

Напомним, что кроме того, 23 декабря правительство Германии объявило о новом пакете помощи Украине, в который войдут 15 танков Leopard 1 A5, системы IRIS-T, установки Gepard, пусковые установки Patriot, радары TRML-4D и различные боеприпасы.