Германия передала Украине больше Leopard 2, чем было согласовано

ВСУ уже получили от Германии 18 танков Leopard 2, а также боеприпасы и запчасти. Берлин утверждает, что пакет военной помощи должен был быть меньше.

Германия планировала отправить 14 танков, но увеличила количество, потому что ОБТ (основной боевой танк) могут повлиять на развитие событий на фронте.

Кстати говоря В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder

Обещано – доставлено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня в Украину,

– отметили в Минобороны.

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что ОБТ имеют большое значение для обороны, поэтому они были переданы защитникам вовремя.

"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте", – заявил Писториус.

Обратите внимание! 27 марта сообщили, что Leopard 2 уже прибыли в Украину. Кроме 18 танков, Германия передала ВСУ 40 бронетранспортеров.

Ранее журналисты утверждали, что поставки запланированы на март – апрель.

Танков прибыло больше

Германия совместно со Швецией и Португалией заложила боевую группу и передала защитникам Украины больше танков, чем планировалось.

ВСУ получили на 4 танка больше, чем планировали. Писториус подчеркнул, что Киев может полагаться на Берлин.