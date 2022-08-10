Германия передала Украине еще 4 Gepard и много другой поддержки
10 августа 2022 , 17:47Читати новину українською
Источник:Федеральное правительство Германии
Германия в рамках своей военной помощи предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее Вооруженные Силы Украины уже получили 8 таких зенитных танков.
Об этом сообщили в очередном бюджетном отчете Федерального правительства Германии. В документе, обнародованном 9 августа, также перечислена и другая помощь, поступившая в течение прошлой недели 1-7 августа.
Важно Можно использовать как для защиты, так и для наступления: особенности Gepard, которые передаст Германия
Какую помощь оказала Германия в течение недели:
- 4 уже упомянутых зенитных танка Gepard;
- 10 транспортных средств HMMWV (8 наземных радиолокационных носителей, 2 станции помех/дронов)*
- 3 бронированные эвакуационные машины 2;
- 7 глушилок;
- 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
- 4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;
- 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
- 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
- 49 тысяч боеприпасов для систем ПВО;
- 2 холодильника для медицинских средств.
Пример работы Gepard, которые предоставили Украине: смотрите видео