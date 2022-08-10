Германия передала Украине еще 4 Gepard и много другой поддержки

10 августа 2022 , 17:47
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Источник:

Федеральное правительство Германии

Германия в рамках своей военной помощи предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее Вооруженные Силы Украины уже получили 8 таких зенитных танков.

Об этом сообщили в очередном бюджетном отчете Федерального правительства Германии. В документе, обнародованном 9 августа, также перечислена и другая помощь, поступившая в течение прошлой недели 1-7 августа.

Важно Можно использовать как для защиты, так и для наступления: особенности Gepard, которые передаст Германия

Какую помощь оказала Германия в течение недели:

  • 4 уже упомянутых зенитных танка Gepard;
  • 10 транспортных средств HMMWV (8 наземных радиолокационных носителей, 2 станции помех/дронов)*
  • 3 бронированные эвакуационные машины 2;
  • 7 глушилок;
  • 8 электронных устройств для борьбы с дронами;
  • 4 мобильные дистанционно управляемые и защищенные устройства разминирования;
  • 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных приборов;
  • 1 высокочастотный прибор с оборудованием;
  • 49 тысяч боеприпасов для систем ПВО;
  • 2 холодильника для медицинских средств.

Пример работы Gepard, которые предоставили Украине: смотрите видео

Примите во внимание! Из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей. В частности, относительно способов и времени доставки помощи. Поэтому в этом списке только поддержка, которую уже получило наше Минобороны. С полным перечнем немецкой помощи Украине от 24 февраля можно ознакомиться по этой ссылке .

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Автор: Олександр Марчак