Германия передаст Украине системы радиационной, химической и биологической защиты

Германия передаст ВСУ транспорт и оборудование для дезактивации радиоактивных, опасных биологических и химических ядовитых веществ.

Украинские военные уже прошли обучение по использованию таких систем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.

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Федеральный министр Ламбрехт решила предоставить Украине комплексный пакет РХБ-защиты от ядерного, биологического и химического оружия из запасов Бундесвера,

– говорится в сообщении.

В пакет военной помощи входят деконтаминационные системы типа HEP70. Речь идет о шести автомобилях, каждый из которых оснащен двумя резервуарами для обеззараживающего вещества, а также о "значительном первоначальном запасе" средств для дезактивации опасных веществ.

Деконтаминация – это процесс осуществления мер по устранению химических, радиационных и биологических агентов.

Стоимость помощи и почему она нужна

Общая стоимость пакета превышает 860 тысяч евро. В Минобороны Германии убеждены, что с помощью нового оборудования ВСУ смогут быстро провести мобильную дезактивацию радиоактивных, биологических и химических боевых ядовитых веществ.

Бундесвер не только поддерживает Украину тяжелым вооружением. Я решила также предоставить пакет помощи для радиоактивной, биологической и химической защиты. Это обеспечит ВСУ необходимыми средствами для немедленного обезвреживания ядовитых боевых веществ,

– подчеркнула министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Отметим, что в составе ВСУ есть Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

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