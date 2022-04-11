Германия поддержит Международный уголовный суд дополнительным миллионом евро, – Бербок

Германия решила поддержать Международный уголовный суд в расследовании военных преступлений РФ в Украине. Страна выделит дополнительный 1 миллион евро.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Кроме того, добавила, Украине следует оказать большую военную поддержку, в том числе и тяжелым вооружением.

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Германия поддержит МКС дополнительным 1 миллион евро

Международный уголовный суд – это международный трибунал, созданный в 1998 году для расследования и преследования лиц, обвиняемых в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это первый трибунал который действует на постоянной основе.

Каждый новый день войны открывает новые глубины. Все доказательства должны быть обеспечены, чтобы предоставить правосудию бесчеловечные преступления. Мы поддержим Международный уголовный суд дополнительным 1 миллионом евро,

– сказала Бербок.

Также она подчеркнула необходимость поддержать Украину тяжелым вооружением.

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