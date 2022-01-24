Германия предает своих друзей, – Кличко в интервью Bild возмутился позицией некоторых чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал последние скандальные заявления немецких чиновников относительно Украины. По его словам, Берлин предает Украину.

По словам Виталия Кличко, некоторые немецкие чиновники потеряли связь с реальностью. Такую позицию мэр Киева озвучил в интервью.

Заметьте В МИД отреагировали на заявление Зедера о том, что Россия якобы "не враг Европы"

В Украине разочарованы заявлениями из Германии

Виталий Кличко заявил, что в Украине разочарованы заявлениями некоторых немецких чиновников, в частности, экс-командующего ВМС Кая-Ахама Шенбаха и премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

К сожалению, непонятные заявления немецкого вице-адмирала в отношении России и Путина показывают, что и другие представители важных должностей также страдают от полной потери реальности, когда речь идет о России,

– заявил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что Украина только хочет быть свободным, независимым и демократическим государством. Свои стремления наша страна продемонстрировала еще в 2014 году во время Революции Достоинства.

Скандальные заявления из Германии: коротко

Экс-командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым якобы "потерян для Украины", а вступление в НАТО для нас якобы невозможно, потому что Украина "не суверенное государство". После своих заявлений Шенбах лишился должности, а Украина требует от немецкого правительства объяснений.

На следующий день премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не враг Европы, а санкции – неэффективны. Кроме того, по словам политика, Украина не может стать членом НАТО.

Предлагаем сюжет о заявлении Шенбаха: смотрите видео