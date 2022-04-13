Германия предложила Украине помощь в расследовании возможного применения химоружия Россией

Германия готова принять участие в расследовании возможного применения химоружия со стороны России. Кроме того, немецкая сторона предоставляет Украине материалы защиты против химической атаки.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что его страна предоставляет Украине защитные костюмы, снаряжение, противогазы и необходимые медикаменты. Кроме того, он отреагировал на возможную химическую атаку в Мариуполе.

Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе

Предложили помощь по возможному расследованию обвинений. Если сообщения подтвердятся, если химическое оружие действительно было применено, это было бы очередным вопиющим нарушением международного права и последующей эскалацией со стороны России,

– подчеркнул Бургер.

Представитель МИД напомнил, что международное право четко запрещает использование химического оружия. Нарушения будут иметь последствия.

"Россия пересекла много красных линий"

Бургер также отметил, что Россия в войне с Украиной пересекла много красных линий. В частности, есть вещи, которые несомненно определяются как военные преступления, преступления против человечества. Бургер подчеркнул, что это происходило в Буче, Мариуполе и других городах.

Важно – Зеленский о возможной химической атаке в Мариуполе: смотрите видео