По словам российского публициста из США Андрея Пионтковского, хорошие новости об очень мощных поставках оружия Украине начали поступать еще раньше – с 4 января. Об этом он рассказал 24 Каналу. Но "фестивалем" солидарности с Украиной стал форум в Давосе, где главы многих стран подчеркнули, что единственный путь к миру в этой войне – поражение России.

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Байден вырвал последний аргумент у Германии

По мнению публициста, все ждали, как эти новые мнения мирового общества и политических элит проявятся на 8-ой встрече в формате "Рамштайн". Но для всех оказалась шоком обструкция Германии, которая не согласилась предоставлять Украине тяжелые танки.

Однако это нам помогло: обструкция Германии вызвала сильнейшее возмущение в мире. А европейские лидеры нещадно критиковали ее,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что канцлер Олаф Шольц придумал повод, если США не предоставит Украине танки M1 Abrams, Германия отказывается передавать свои Leopard. Это привело к тому, что сегодня Джо Байден обратился к нации с вопросом поддержки Украины.

"Президент США объявил о поставках Украине M1 Abrams, чтобы вырвать последний аргумент у немцев, которые сопротивляются", – отметил собеседник.

Он считает, что в Германии колебания Шольца вызвали протесты, которые возглавила большой друг Украины, министр иностранных дел Анналена Бербок.

"Она даже собиралась создать другую властную коалицию в Германии. Поэтому под угрозой внутреннего провала Шольц был вынужден принять решение о предоставлении танков Украине", – отметил публицист.

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Получим больше танков, чем планировалось

Он отметил, что в ближайшее время Украина получит больше танков Leopard 2, чем планировалось на "Рамштайне".

А следующий "Рамштайн" будет авиационным. То есть полностью будет исполнен не только "заказ" генерала Залужного о нужном ему количестве военной техники, чтобы пройти 84 километра и взять Мелитополь. Но и более того он может получить авиацию,

– заметил Пионтковский.

Он также обратил внимание на то, что по результатам последнего "Рамштайна" Украина получит ракеты GLSDB к HIMARS дальностью 160 километров.

"Это существенно изменит картину на поле боя. Российские оккупанты будут вынуждены отодвигать свои склады с оружием не на 80, а 160 километров", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

Что известно о поставках Украине танков M1 Abrams от США