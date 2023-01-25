За словами російського публіциста зі США Андрія Піонтковського, гарні новини про дуже потужне постачання зброї Україні почали надходити ще раніше – з 4 січня. Про це він розповів 24 Каналу. Але "фестивалем" солідарності з Україною став форум в Давосі, де глави багатьох країн наголосили, що єдиний шлях до миру у цій війні – поразка Росії.

Зверніть увагу Путін налякався Leopard: у Кремлі видали "попередження" Німеччині

Байден вирвав останній аргумент у Німеччини

На думку публіциста, всі чекали, як ці нові думки світового суспільства і політичних еліт проявляться на 8-ій зустрічі у форматі "Рамштайн". Але для всіх виявилась шоком обструкція Німеччини, яка не погодилась надавати Україні важкі танки.

Проте це нам допомогло: обструкція Німеччини викликала потужне обурення у світі. А європейські лідери нещадно критикували її,

– підкреслив Піонтковський.

Він зазначив, що канцлер Олаф Шольц вигадав привід, якщо США не надасть Україні танки M1 Abrams, то Німеччина відмовляється передавати свої Leopard. Це призвело до того, що сьогодні Джо Байден звернувся до нації з питанням підтримки України.

"Президент США оголосив про постачання Україні M1 Abrams, щоб вирвати останній аргумент німців, що чинять спротив", – зауважив співрозмовник.

Він вважає, що в Німеччині коливання Шольца викликали протести, які очолила великий друг України, міністр іноземних справ Анналена Бербок.

"Вона навіть мала намір створити іншу владну коаліцію в Німеччині. Тому під загрозою внутрішнього провалу Шольц був вимушений ухвалити рішення про надання танків Україні", – зазначив публіцист.

Як зміниться ситуація на фронті після отримання ЗСУ військової допомоги: дивіться відео

Отримаємо більше танків, ніж планувалось

Він наголосив, що найближчим часом Україна отримає більше танків Leopard 2, ніж планувалось на "Рамштайні".

А наступний "Рамштайн" буде авіаційним. Тобто повністю буде виконано не тільки "замовлення" генерала Залужного про потрібну йому кількість військової техніки, щоб пройти 84 кілометри і взяти Мелітополь. Але й ще понад те він може отримати авіацію,

– зауважив Піонтковський.

Він також звернув увагу на те, що за результатами останнього "Рамштайну", Україна отримає ракети GLSDB до HIMARS дальністю 160 кілометрів.

"Це суттєво змінить картину на полі бою. Російські окупанти будуть вимушені відсувати свої склади зі зброєю не на 80, а 160 кілометрів", – підкреслив Андрій Піонтковський.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

Що відомо про постачання Україні танків M1 Abrams від США