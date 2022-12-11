Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, – посол Макеев

Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Главное, чтобы это произошло быстро, поскольку оружие необходимо нам сейчас.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал, что немецкие власти пообещали Украине больше оружия и больше боеприпасов. Но когда их доставят объявят тогда, когда придет время.

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Какое оружие нужно Украине

Макеев сказал, что хочет, чтобы Германия передала оружие настолько быстро, насколько может это сделать. Ведь ждать больше нет времени.

Нашим защитникам и защитницам срочно нужно больше зенитных комплексов, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов.

Кроме того, мы ведем переговоры о поставках танков Marder и Leopard. Однако решение об этом остается за федеральным правительством,

– сказал Алексей Макеев.

Он отметил, что если бы Украина получила зенитные комплексы до 24 февраля, или санкции против России ввели к полномасштабному вторжению, сегодня ситуация была бы другой. Цена, которую Украина платит за промедление Запада, высока.

Речь идет о сотнях убитых украинских детей и изнасилованных женщин. Каждый день их больше. Поэтому мы ожидаем от правительства более оперативных действий и реагирования на наши конкретные предложения и просьбы. Я вижу, что здесь есть положительная динамика,

– сказал он.

Германия поняла, что эта война России не только с Украиной

Макеев сообщил, что Немецкие власти уже поняли, что эта война не так далеко, как кажется. Россия ударила и по Германии напрямую: от роста цен на энергоносители до многих украинских беженцев, о которых нужно заботиться.

Он также выразил уверенность, что впоследствии восточный фланг НАТО сместится на восточную границу с Украиной. И оружие там нужно больше, чем в Польше или Германии.

А Олаф Шольц заверил украинского посла, что никаких переговоров с Путиным не будет, пока Украина этого не захочет. О мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться.

Когда канцлер говорит, что Украине будут помогать до тех пор, пока мы ей нужны, это значит, что к тому времени, когда последний русский солдат уйдет с нашей земли, включая Донецк, Луганск и Крым, репарации будут выплачены, а военные преступники осуждены,

– сказал Макеев.

Также, по его словам, Германия поняла, что политика 1970-х больше не работает в 21 веке. Восточная политика повлекла за собой зависимость от России и Штайнмайер признал допущенные им ошибки в политике.