Шольц пообещал Украине больше оружия после того, как Кличко упрекнул Германию за промедление

Во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award в Потсдаме Владимир Кличко упрекнул немецкое правительство в задержке с поставкой современного оружия Украины, и в частности танков.

После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия.

Они боятся развязать очередную войну, – военный эксперт о поставках оружия от Германии

"Мы можем остановить эту войну и остановить россия только современным оружием, современными технологиями. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир, движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить о это. Германия является центром, двигателем – не только экономическим двигателем – Европейского Союза, а отчасти и мира. ЕС смотрит на реакцию Германии. Вот почему очень важно продемонстрировать свой цвет, свое лицо", – заявил Владимир Кличко в своем выступлении.

Он также отметил, что Германия оказывает Украине поддержку, "но с другой стороны, то, что нам нужно, не дается". И чем дольше затягивается война, тем больше людей теряет Украину, тем больше разрушается инфраструктура. И постоянно сохраняется опасность для всего мира из-за того, что боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркнул Владимир Кличко.



Владимир Кличко упрекнул Германию за промедление в предоставлении оружия / Фото твиттер M100 Media Award

В то же время Владимир Кличко поддержал ограничение безвизового режима для россиян в Европе.

Как эти люди могут наслаждаться германскими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, россияне, стоящие за пропагандой, открывают пробки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь, – отметил Владимир Кличко.

Реакция Олафа Шольца на выступление Владимира Кличко

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

"Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.

В тот же день министерша обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

Сейчас, когда идут боевые действия на Востоке, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства.

– прокомментировал Шольц.



Шольц пообещал Украине больше оружия / Фото твиттер M100 Media Award

Как сообщалось, 15 сентября в Потсдаме состоялась церемония вручения престижной европейской премии в области СМИ M100 Media Award, присуждаемая за выдающиеся достижения в защите свободы слова, укреплении демократии и европейского понимания. В этом году премия присуждена всему украинскому народу , который "с железной стойкостью защищается от жестокого вторжения России". От имени украинского народа награду получил Владимир Кличко, который доставит ее в Украину.