Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. Раніше повідомлялось, що Німеччина планує передати Україні 2 системи MARS, 200 ракет до них і не тільки.

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Німеччина затягувала з допомогою

Нарожний розповів, що Україна потребує від Німеччини танків, бронетранспортерів, джипів, вантажівок, загалом колісної техніки. Утім німці часто затягують з допомогою.

Вони дали нам PzH 2000. Це такий ювелірний, дуже точний інструмент, який за 50 кілометрів може покласти боєприпас точно в ціль. Однак дали нам їх усього 12 штук, до того ж спільно з Нідерландами,

– зазначив військовий експерт.

У Німеччини не так багато зброї

Він продовжив, що насправді зараз помилково вважати Німеччину величезним складом зі зброєю. Ангела Меркель свого часу постійно зменшувала оборонний бюджет Німеччини.

"Німці пиляли свою техніку на складах, зменшували її кількість. Тому зараз вони бояться нам віддати свої останні гаубиці, бо залишаться без боєздатної армії, яка захистить свою країну", – зауважив Нарожний.

Німці пам'ятають жахи нацизму

Військовий експерт додав, що німці допомагали Україні ще до початку війни, адже пам'ятають ті жахи, які накоїв тут їхній нацистський режим. Однак вони бояться розв'язати чергову війну.

Тобто вони бояться, щоб надана ними зброя, не призвела до ще більших жертв. Такі вони бюрократичні й палахливі, бояться наслідків,

– підсумував він.

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