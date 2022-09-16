Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 2 системы MARS, 200 ракет к ним и не только.

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Германия затягивала с помощью

Нарожный рассказал, что в Украине требуется от Германии танков, бронетранспортеров, джипов, грузовиков, в целом колесной техники. Впрочем, немцы часто затягивают с помощью.

Они дали нам PzH 2000. Это такой ювелирный, очень точный инструмент, который в 50 километрах может положить боеприпас точно в цель. Однако дали нам их всего 12 штук, к тому же совместно с Нидерландами,

– отметил военный эксперт.

У Германии не так много оружия

Он продолжил, что на самом деле ошибочно считать Германию огромным складом с оружием. Ангела Меркель в свое время постоянно умаляла оборонный бюджет Германии.

"Немцы пилили свою технику на складах, уменьшали ее количество. Поэтому сейчас они боятся нам отдать свои последние гаубицы, потому что останутся без боеспособной армии, которая защитит свою страну", – отметил Нарожный.

Немцы помнят ужасы нацизма

Военный эксперт добавил, что немцы помогали Украине еще до начала войны, ведь помнят ужасы, которые натворил здесь их нацистский режим. Однако они боятся развязать очередную войну.

То есть они боятся, чтобы предоставленное ими оружие, не привело к еще большим жертвам. Такие они бюрократичны и пугливы, боятся последствий,

– подытожил он.

Нарожный о поставках оружия от Германии: смотрите видео

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