Шольц заявил о решающей роли немецкого оружия на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине.
Важно Шольц поговорил с путиным об Украине: что требовал у главы кремля канцлер
Заявление Олафа Шольца
Во время брифинга канцлер Германии не обошел вниманием удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях,
– сказал Шольц.
Согласно правительственному списку, Берлин поставил Украине:
- 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000,
- 24 зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и разное более легкое вооружение.
Канцлер добавил, что вскоре Германия поставит в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T , который является "современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер".
Значит ли это, что Германия предоставит танки Leopard
В то же время Шольц снова исключил поставки в Украину танков Leopard или БМП Marder, настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и ни одна другая страна не направляет в Украину западные боевые танки.
Реакция Офиса Президента
На слова Шольца уже отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк . Он сказал, что Германия должна стать на правильную сторону истории .
Это возможно только из-за лидерства в поставке оружия Украине и отказе от любого партнерства с россией. Это понимают германская элита и германские медиа. Понимает ли это Олаф Шольц?
– спросил Подоляк.
Роль Шольца в поставке оружия Украине
Отметим, что политолог Тарас Загородний сказал, что Украина нуждается в вооружении для освобождения своих территорий. В этом, в частности, помогли бы немецкие "Леопарды" и "Мардеры". Однако Берлин не хочет их предоставлять. И саботирует передачу вооружения именно канцлеру Олафу Шольцу.
Политолог отметил, что Украина продемонстрировала результат, и это ответ, в том числе и немецкому обществу, почему мы страдаем.
Ведь Запад все же прагматичен, и потому, когда есть результат – молниеносное увольнение Харьковской области и продвижение на Херсонщине, то это подстегивает давить на правительства. Но с Германией будет еще сложно,
– объяснил он.
Тарас Загородний рассказал, что Олаф Шольц принадлежит к социал-демократической партии, коррумпированной Советским союзом и самой россией.
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