Шольц заявив про вирішальну роль німецької зброї на пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в Берліні.

Важливо Шольц поговорив з путіним про Україну: що вимагав у глави кремля канцлер

Заява Олафа Шольца

Під час брифінгу канцлер Німеччини не оминув увагою вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України, і вона також зробила різницю у військових діях,

– сказав Шольц.

Відповідно до урядового списку, Берлін поставив Україні:

10 гаубиць Panzerhaubitze 2000,

24 зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і різне легше озброєння.

Канцлер додав, що незабаром Німеччина також поставить в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є "сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер".

Довідка. Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Чи означає це, що Німеччина надасть танки Leopard

Водночас Шольц знову виключив постачання в Україну танків Leopard або БМП Marder, наполягаючи на тому, що такі кроки мають бути узгоджені між союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.

Реакція Офісу Президента

На слова Шольца вже відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Німеччина має стати на правильний бік історії.

Це можливо лише через лідерство в постачанні зброї Україні та відмову від будь-якого партнерства з росією. Це розуміють німецька еліта й німецькі медіа. Чи розуміє це Олаф Шольц?,

– запитав Подоляк.

Роль Шольца у постачанні зброї Україні

Зауважимо, що політолог Тарас Загородній сказав, що Україна потребує озброєння для звільнення своїх територій. У цьому, зокрема, суттєво допомогли б німецькі "Леопарди" та "Мардери". Однак Берлін не хоче їх надавати. І саботує передачу озброєння саме канцлер Олаф Шольц.

Політолог зазначив, що Україна продемонструвала результат, і це є відповіддю, зокрема і німецькому суспільству, чому ми страждаємо.

Адже Захід все таки прагматичний, і тому, коли є результат – блискавичне звільнення Харківської області і просування на Херсонщині, то це підштовує тиснути на уряди. Але з Німеччиною буде ще складно,

– пояснив він.

Тарас Загородній розповів, що Олаф Шольц належить до соціал-демократичної партії, яка була корумпована Радянським союзом та самою росією.

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