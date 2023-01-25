Роль в наступлении Украины, давление ЕС и Киева: реакция мировых СМИ на решение Германии по Leopard

25 января Германия приняла долгожданное решение о предоставлении Украине танков Leopard 2 и анонсировала первый пакет помощи из 14 единиц техники. Это событие приковало к себе внимание крупнейших мировых СМИ.

24 Канал собрал реакцию мировых СМИ на решение правительства Олафа Шольца о предоставлении Украине танков Leopard. О том, как мировые СМИ оценивают шаг Берлина – читайте дальше.

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Последний шаг в пересмотре оборонной политики, – Bloomberg

Американское издание Bloomberg называет решение правительства Олафа Шольца последним шагом в радикальном пересмотре оборонной политики Германии. СМИ отмечает, что до полномасштабного вторжения в Украину Берлин не разрешал поставки своего оружия в зоны конфликтов. Это привело к упадку германской армии. То есть, приняв решение о танках, правительство канцлера также пошло на шаг стимулирования улучшения боеспособности собственной армии.

Решения под давлением, – Financial Times

Британское издание Financial Times пишет, что решение по танкам Берлин принял под давлением Украины и ряда членов Европейского Союза, в частности Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

СМИ отмечает, что, опасаясь эскалации и прямого столкновения НАТО с Россией, Олаф Шольц заявлял, что "не подпишется на этот шаг сам", поэтому о предоставлении своих танков объявила Великобритания, и в перспективе могут и США,

Предпоследний элемент для весеннего контрнаступления, – BBC

Издание BBC отмечает не только опасения Шольца, но и немцев в целом по предоставлению танков Украине из-за угрозы прямого столкновения НАТО с Россией. Однако после длительных дискуссий Берлин принял положительное для Киева решение.

СМИ также обращает внимание на то, что виды оружия, которое Запад предоставляет Украине, в последнее время претерпели существенные изменения. Однако все это оружие необходимо Украине для того, чтобы начать контрнаступление на фронте.

Если украинские войска удастся научить и вовремя доставить им оружие, они могут стать ключевыми элементами любого весеннего наступления. Недостающим для наступательных операций элементом остается воздушная сила,

– отмечает издание.

Германия могла потерять лидерство в Европе, – The New York Times

Американское издание The New York Times называет решение о предоставлении Украине танков испытанием для Олафа Шольца и его правительства, ведь немецкие и европейские лидеры начали акцентировать внимание на том, что, затягивая с предоставлением Leopard Украине, Берлин не только теряет лидерство в Европе, но и препятствует партнерам в оказании помощи Украине.

Позицию выжидания со стороны Шольца издание объяснило травматическим опытом Второй мировой войны, после которой большинство немцев до сих пор являются пацифистами по своим взглядам, а Берлин не желает занимать передовую позицию по военным вопросам.

Некоторые политики из коалиции Шольца утверждали, что Германия должна взять на себя инициативу в создании консорциума, в котором передача Leopards Украине будет распределяться по всей Европе, облегчая бремя для отдельных стран.

– отмечает издание.

Теперь, как отмечает СМИ, вопрос только в том, сколько танков европейские страны могут передать Украине.

Берлин отменил табу Запада, – Reuters

Британское издание Reuters называет решение Германии относительно танков отменой табу Запада по предоставлению Украине не оборонительного, а наступательного оружия. Кроме того, решение Берлина открывает пути для военной помощи Украине со стороны ее союзников, также желающих передать нашему государству танки немецкого производства.

Трудное, но правильное решение, – Associated Press

Американское издание Associated Press со ссылкой на главу Федеральной академии политики безопасности Германии Эккехарда Брозе отмечает, что для Германии решение было тяжелым, ведь "немецкие и российские танки снова столкнутся на поле боя" в Украине, что является своего рода триггером, ведь немецкий народ до сих пор чувствует свою вину за Вторую мировую войну.

Однако при всей сложности этого решения для Берлина его конечный результат называют правильным.