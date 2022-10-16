Германия готовится обучать несколько тысяч украинских военных, – СМИ

Командование немецкой армии должно принять на обучение 5 тысяч украинских военных. Это будет происходить в рамках специальной миссии ЕС.

Военные будут учить, как использовать системы ПВО IRIS-T. Кстати, одна из них уже работает на южном направлении.

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Новые бойцы смогут пройти базовые тренировки, а имеющие больший опыт – спецподготовку.

Что известно о спецмиссии

Миссия ЕС охватывает обучение 15 тысяч украинских военных. Решение о ее запуске будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 октября.

Заработает программа в середине ноября и будет продолжаться 2 года. За это время 12 тысяч военных пройдут базовую подготовку и еще 2,8 тысячи – специальную.

Германия передала Украине IRIS-T

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что система ПВО IRIS-T из Германии уже прибыла.

Перед этим в Берлине анонсировали новый пакет помощи для Украины, который предусматривает 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T.

IRIS-T имеет ракеты малой дальности с охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Она уничтожает самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

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