Германия готовится обучать несколько тысяч украинских военных, – СМИ
16 октября 2022 , 21:17Читати новину українською
Источник:Ntv
Командование немецкой армии должно принять на обучение 5 тысяч украинских военных. Это будет происходить в рамках специальной миссии ЕС.
Военные будут учить, как использовать системы ПВО IRIS-T. Кстати, одна из них уже работает на южном направлении.
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Новые бойцы смогут пройти базовые тренировки, а имеющие больший опыт – спецподготовку.
Что известно о спецмиссии
Миссия ЕС охватывает обучение 15 тысяч украинских военных. Решение о ее запуске будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 октября.
Заработает программа в середине ноября и будет продолжаться 2 года. За это время 12 тысяч военных пройдут базовую подготовку и еще 2,8 тысячи – специальную.
Германия передала Украине IRIS-T
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что система ПВО IRIS-T из Германии уже прибыла.
- Перед этим в Берлине анонсировали новый пакет помощи для Украины, который предусматривает 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T.
- IRIS-T имеет ракеты малой дальности с охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Она уничтожает самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
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