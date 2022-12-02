Германия решилась опровергнуть миф о "войне Путина", но это – только первый шаг
Источник:фейсбук Петра Олещука
Решение Бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа действительно знаковое. Оно означает прорыв блокады по поводу исторической правды об Украине и украинцах.
Европа, усыпленная монстром
На это долго европейцы предпочитали закрывать глаза, чтобы "не злить" московских империалистов, с которыми очень долго было выгодно "просто иметь бизнес".
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А пока с убийцей и маньяком удобно иметь дело, всегда можно придумать причину, почему с жертвами этого преступника "все не однозначно".
Но в этом году окончательно стало ясно, чем и кем есть та сила, которая из Кремля управляет огромной евразийской территорией. И я сейчас не о бункерном деде, чье время, очевидно, истекает и скоро пройдет окончательно, а о том зловещем имперском духе, который заставлял их веками совершать массовые убийства, геноцид, разрушения и невероятные преступления во славу сатанинской цели "постоянного расширения".
Смерть на руках каждого россиянина
И все эти имперские правители очень похожи. Они принадлежали к разным эпохам, имели разные способности и разный уровень интеллекта (бункерный дед со своими "резиновыми попами" и анекдотами о "бабушке и дедушке" явно тупее "грозного царя" и "кремлевского горца"), но делали одно и то же – постоянное жертвоприношение невероятного количества человеческих жизней (как "своих", так и "чужих") ради причудливой цели "господства". Пусть это господство и будет владычеством над костями и развалинами.
Хорошо, что сейчас в Европе начали вспоминать и о Голодоморе, и это действительно очень и очень вовремя. Признание Голодомора геноцидом – это прямая антитеза к популярной сейчас в ЕС идее, мол, нынешняя российская агрессия против Украины – это "война Путина", к которой обычные россияне "не имеют отношения". Чем же тогда был Голодомор? "Геноцидом Сталина"? Нет, все сидевшие в Кремле диктаторы проводили одну и ту же линию, которая, очевидно, находила полный отклик среди собственного имперского народонаселения. И это народонаселение должно отвечать за свои преступления, не перекладывая вину на своих диктаторов.
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Ложь как основа недоимперии
Интересно, что Россия пыталась остановить процесс признания Голодомора в Германии путем актуализации старых общеизвестных тезисов. Показательна здесь статья российского посла в Германии, опубликованная в прессе. По сути, там ничего нового. Те же тезисы, что "голод в СССР был везде", что у него не было "национальных причин" и так далее.
После начала широкомасштабной войны на все это смотришь, учитывая новый опыт. Понимаешь, что вся та ложь, которую извергают для "внешнего потребления" сейчас, имеет очень давнюю историческую традицию. Они и сейчас лгут по тем же шаблонам. Что "не обстреливают гражданские объекты", "не осуществялют расстрелы гражданских Украины", что не занимаются террором и пытками на оккупированных территориях…
Зная, какая это ложь, понимаешь, какой масштаб лжи в тех сказках, которые они многие десятилетия рассказывают о Голодоморе. А они просто не придумывают ничего нового. Зачем? Просто нужно выполнять несколько простых условий:
1) повторять одну и ту же ложь;
2) делать это уверенно;
3) в ответ на критику обвинять всех вокруг "русофобии".
Мол, их почему-то все "не любят". "Почему-то". Так же, как "почему-то" соседи не любят алкоголика, живущего в их подъезде, который постоянно устраивает дебош, бросается на соседей с ножом, топит водой и едва не взорвал всех из-за выпущенного на кухне газа.
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Путь прозрения
Хорошо, что в последнее время в Германии все больше публикаций на немецком языке, где проблема признания Голодомора геноцидом представляется такой, какой она есть. В последнее время я просмотрел немало таких публикаций. Понравилась в частности статья М. Владимировой, где проводятся выразительные аналогии между тем, как московский агрессор уничтожал украинцев прошлого века, и продолжает делать это сейчас, параллельно пытаясь искоренить даже память о Голодоморе. Неудивительно, что одно из первых, что совершил оккупант в Мариуполе, – это уничтожение памятного знака о Голодоморе.
От себя добавлю, что это тоже очень показательно. Они, с одной стороны, пытаются везде отрицать факт Голодомора и одновременно пытаются искоренять любую память о нем. Если вы себя считаете правыми, то неужели вы не должны были бы первыми заниматься исследованиями, публикацией материалов, чтобы "оправдаться"? А не тупо ли замалчивать и затыкать репрессиями рот всем? Но такова она – лживая и гадкая природа московства: все отбрасывать, валять дурака и затыкать рот тем, кто не согласен.
Немцам это нужно доносить, объяснять, для них это тоже шанс узнать больше об Украине, о ее борьбе за независимость, которая неизменно становилась борьбой за выживание. Большее понимание – меньше ошибок. Как той, которую сделало прошлое немецкое правительство, пойдя на "Северный поток – 2" после вторжения России в Украину 2014 года. Теперь немецкий министр говорит, что это был "вклад Германии" в развязывание войны России против Украины. Лучше поздно, чем никогда. И изучения истории это тоже касается, как и того, чтобы называть в истории вещи своими именами.
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