Германия признала Россию пособником терроризма

Между Германией и Россией назревает дипломатическая война. Берлин уже высылает кремлевских дипломатов, а Кремль пока только этим угрожает.

Но, похоже, в игру, как всегда, вступает realpolitik: дипломатия – отдельно, экономические связи – отдельно. Давайте обсудим, как убийство в 2019 году заставляет Германию отвечать России политически и повлияет ли это на отношения экономические.

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила 2 российских дипломатов в Берлине персонами нон грата. Это значит, что они обязаны в кратчайшие сроки покинуть страну.

Кроме того, там заявляют, что причиной высылки дипломатов стало грубое нарушение немецкого права и даже суверенитета Федеративной Республики Германия. Это уже сильно усложняет открытый и честный диалог между 2 странами.

В то же время в российском МИД заявили, что они симметрично ответят на недружественный шаг со стороны Берлина и в ближайшее время из Москвы полетят домой и немецкие дипломаты.

Что стало причиной такого шага Германии

Может показаться, что Анналена Бербок, которая никогда не скрывала своей нелюбви к России, просто решила начать наводить порядок в двусторонних отношениях.



Анналена Бербок объявила 2 российских дипломатов персонами нон грата / Фото Getty Images

Но причина кроется в другом – убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили по заказу российских властей еще в августе 2019 года.

Высший земельный суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Красикова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили. Убийство произошло в берлинском парке Тиргартен. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, в приговоре четко указано, что тяжесть вины Красикова практически исключает досрочное освобождение. Это значит, что до конца своих дней россиянин будет находиться в немецкой тюрьме.

Но главным поводом для дипломатического скандала стало то, что суд Берлина признал, что убийство было совершено по прямому приказу из Кремля, а сам исполнитель связан с российской ФСБ.

В обвинительном приговоре судья Олаф Арнольди заявил, что мотивами России были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом. Это не что иное, как государственный терроризм.

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Конечно, убийство оппонентов Владимира Путина в Европе давно не новость, но каждое новое раскрытое дело приводит к новому витку конфликта. Великобритания, например, это прекрасно знает по себе. Теперь к давлению на Кремль присоединилась и Германия.

Прокуратура Германии доказала, что агент ФСБ Красиков по поддельным документам прибыл в Берлин через Польшу и Францию, выследил Хангошвили и застрелил в парке.

Но, снова российская ФСБ проявила свою безграничную тупость – Красикова видели свидетели, засняли камеры наблюдения, а его маршрут прокуратура с легкостью вычислила с помощью сим-карты в его телефоне.

Более того, обычные немцы в парке наблюдали за тем, как Красиков после 3 выстрелов в Хангошвили в кустах сбривал бороду, переодевался и выбрасывал пистолет в реку.

Убежать из парка убийца планировал на электросамокате, но тот оказался заблокированным. Пока он пытался исправить ситуацию, его окружила берлинская полиция. Вот такой российский киллер.

В чем провинился Хангошвили

Всё просто: с 2000 по 2004 год он воевал за Чечню против российских оккупантов. После захвата Чечни, Россия объявила его в розыск по обвинению в терроризме.

Убийца Хангошвили был задержан в Берлине 23 августа 2019 года прямо в день убийства. В ходе следствия немцы установили, что этот самый Красиков ранее был объявлен в розыск по линии Интерпол самой Россией. Видимо, чтобы замести следы и всё спихнуть на бандита в розыске.

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Но трюк не сработал. Федеральное ведомство Германии по уголовным делам в июне 2020 года вышло на след второго вероятного участника убийства – россиянина Романа Демьянченко. Позже издание The Insider выяснило, что в прошлом он был сотрудником ФСБ. Пазлы сложились.

Более того, возможно немцы и не опознали бы в убийце агента Кремля, если бы не фото в базе Интерпола, куда его ранее поместила сама же Россия.

Интересно, что опознать Красикова и доказать, что он связан с ФСБ, а значит и российской властью, немцам помогли и украинские спецслужбы.

К тому же, суд использовал в обвинительном приговоре и слова самого Путина о том, что по закону России ликвидация террористов за границей является законной. Именно террористом и считали Хангошвили в Кремле.



Суд использовал в обвинительном приговоре слова Владимира Путина / Фото Getty Images

Логично, что такое резонансное судебное решение не осталось без внимания МИД Германии. Там сочли такое убийство ничем иным, как терроризмом на территории другого государства.

Правда реакция на такое громкое обвинение России оказалась слабоватой – высылка 2 дипломатов.

Да и в целом этот кейс должен показать, насколько новое правительство Германии отличается от старого и готов ли канцлер Олаф Шольц ухудшать экономические отношения из-за политического скандала.

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Пока, похоже, что не очень. В ЕС прошел ряд саммитов, которые должны были выработать мощную санкционную политику против России за то, что она угрожает Украине.

Но уже в процессе обсуждений стало известно, что Германия не очень то и спешит наказывать Россию. По данным издания Bloomberg, Франция, Италия, Испания и как раз таки та же Германия отказываются безотлагательно наработать санкционный пакет против России.

Вместо этого они предлагают сначала сосредоточиться на переговорах с Москвой, попытаться убедить Путина не делать ошибок и только если это не сработает объявить о санкциях.

Кроме того, именно эти четыре страны не верят в то, что Путин готов напасть на Украину. По их мнению? скорее это шантаж Москвы, чтобы выведать? на что реально готов Запад, а что он не сделает никогда.

Да, Германия прямо заявляет, что в случае вторжения России в Украинe готова применить жесточайшие санкции, но о судьбе "Северного потока-2" предпочитает умалчивать.

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Вот и выходит, что даже не Украина, а государственный терроризм России на территории Германии, доказанный судом, не может убедить немецкое правительство в том, что политика и экономика, к их сожалению, связаны.

Нельзя вести бизнес с убийцей, делая вид, что ничего вокруг не происходит. Потому что происходит, причем в самой Германии.