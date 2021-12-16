Треба дочекатися змістовнішої інформації. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

Варто прочитати Загроза Росії, зброя і вступ України в Альянс: головне із зустрічі Зеленського і Столтенберга

Фесенко: Вони не хочуть дражнити агресора

За його словами, відповідні країни – не проти санкцій як таких, особливо тоді, коли мовиться про агресію з боку Росії.

Зараз мовиться про тактику – коли, як і в якому обсязі вводити санкції, а не про відмову від санкцій як таких,

– наголосив Фесенко.

Він пояснив, що і президент Франції Еммануель Макрон, і новий канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявили, що в разі нової російської агресії проти України вони підтримають більш жорсткі санкції проти Росії.

Найімовірніше, як це було раніше у 2008 році (коли відмовили Україні та Грузії у плані дій щодо членства в НАТО) Німеччина і Франція намагаються дотримуватися більш гнучкої, м'якшої тактики. Володимир Фесенко Політолог

"Вони не хочуть дражнити агресора. Але якщо Росія піде в наступ на Україну напряму, думаю, санкції з боку Заходу і Європейського Союзу будуть", – зауважив політолог.

Нагадаємо! Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібні не після, а до можливої ескалації на Сході України.

Фесенко розповів про відносини Франції, Німеччини і Росії: дивіться відео

Саміт Східного партнерства: головне

У Броюсселі триває саміт Східного партнерства. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Макроном та новим канцлером Німеччини Шольцом

Глава нашої держави провів також переговори з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору. Єнс Столтенбер заявив, що Альянс не піде на жодні компроміси з Росією і додав, що НАТО змінить стратегію через агресію Кремля.

Глава Ради ЄС Шарль Мішель повідомив, що нові санкції проти Москви обговорять вже 16 грудня на саміті європейських лідерів.

Зеленський заявив, що Україна готується до різних варіантів розвитку подій. Також зауважив, що хоч НАТО і нічого не винне нашій держава, але Україна буде форпостом у війні з Росією.

Зеленський заявив, що Росія підштовхнула Україну в НАТО: дивіться відео