Треба дочекатися змістовнішої інформації. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.
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Фесенко: Вони не хочуть дражнити агресора
За його словами, відповідні країни – не проти санкцій як таких, особливо тоді, коли мовиться про агресію з боку Росії.
Зараз мовиться про тактику – коли, як і в якому обсязі вводити санкції, а не про відмову від санкцій як таких,
– наголосив Фесенко.
Він пояснив, що і президент Франції Еммануель Макрон, і новий канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявили, що в разі нової російської агресії проти України вони підтримають більш жорсткі санкції проти Росії.
Найімовірніше, як це було раніше у 2008 році (коли відмовили Україні та Грузії у плані дій щодо членства в НАТО) Німеччина і Франція намагаються дотримуватися більш гнучкої, м'якшої тактики.
"Вони не хочуть дражнити агресора. Але якщо Росія піде в наступ на Україну напряму, думаю, санкції з боку Заходу і Європейського Союзу будуть", – зауважив політолог.
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