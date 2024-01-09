"Европа начинает защищать Украину как себя": Кулеба объяснил призывы Шольца увеличить поддержку
Дмитрий Кулеба рассказал, что решение Германии вдвое увеличить расходы на военную помощь Украине не является спонтанным решением. Берлин постепенно и планово наращивал поддержку нашей страны и планировал ее увеличивать.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что последние атаки стали триггером, чтобы объявить об этих намерениях. Также Берлин озвучил насколько велик будет рост поддержки, пишет 24 Канал.
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Как Кулеба прокомментировал поддержку Германии
Германия показывает пример, Германия заняла лидерскую позицию и призывает других. И в других государствах мы видим определенные процессы, которые приведут к принятию решений. Мы фокусируемся на том, чтобы частью этих решений было ускорение производства оружия – прежде всего снарядов, развитие сотрудничества между оборонными индустриями. Я думаю, что все украинцы теперь видят, что Европа начинает защищать Украину как саму себя,
– заявил Кулеба.
По его словам, это еще одно подтверждение того, что сформировался консенсус о том, что Украина является частью европейского проекта, европейского союза. Поэтому мы должны стоять бок о бок.
Что известно о заявлениях Германии: коротко
- 8 января после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза оказать в 2024 году большую военную поддержку Украине, которая борется с полномасштабной российской агрессией.
- Он пояснил, что поставки оружия в Украину, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы. Он призвал союзников в ЕС также активизировать свои усилия в пользу Украины.
- Немецкий канцлер объяснил, что Европа должна продемонстрировать, что она находится на стороне Киева, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей.
- Еще в ноябре 2024 года государственное министерство по делам Европы Германии Анна Люрманн заявила, что ее страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Вместо 4 миллиардов евро Берлин предоставит до 8 миллиардов.