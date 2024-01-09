"Европа начинает защищать Украину как себя": Кулеба объяснил призывы Шольца увеличить поддержку

Дмитрий Кулеба рассказал, что решение Германии вдвое увеличить расходы на военную помощь Украине не является спонтанным решением. Берлин постепенно и планово наращивал поддержку нашей страны и планировал ее увеличивать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что последние атаки стали триггером, чтобы объявить об этих намерениях. Также Берлин озвучил насколько велик будет рост поддержки, пишет 24 Канал.

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Как Кулеба прокомментировал поддержку Германии

Германия показывает пример, Германия заняла лидерскую позицию и призывает других. И в других государствах мы видим определенные процессы, которые приведут к принятию решений. Мы фокусируемся на том, чтобы частью этих решений было ускорение производства оружия – прежде всего снарядов, развитие сотрудничества между оборонными индустриями. Я думаю, что все украинцы теперь видят, что Европа начинает защищать Украину как саму себя,

– заявил Кулеба.

По его словам, это еще одно подтверждение того, что сформировался консенсус о том, что Украина является частью европейского проекта, европейского союза. Поэтому мы должны стоять бок о бок.

Что известно о заявлениях Германии: коротко