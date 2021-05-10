Германия убеждена, что Россия должна вернуться к диалогу с Евросоюзом. Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что ЕС не должен отказываться от курса на защиту гражданских прав в России.

Маас подчеркнул, что во время встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе будут обсуждать тему России. Особенно после того, как официальная Москва ввела санкции против представителей ЕС и объявила "список недружественных стран".

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Сейчас важно, чтобы ЕС не менял своего курса, направленного на защиту прав человека, в частности, в России, и оставался единым. Мы готовы к диалогу. Настало время, чтобы и Москва вернулась к диалогу,

– подчеркнул Маас.

Список "недружественных стран" от России

Российские СМИ в апреле 2021 года обнародовали список "недружественных государств".

В него попали: США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне 2021 года будут говорить об Украине.