"Настало время": Германия призывает Россию вернуться к диалогу с ЕС
Германия убеждена, что Россия должна вернуться к диалогу с Евросоюзом. Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что ЕС не должен отказываться от курса на защиту гражданских прав в России.
Источник:Auswärtiges Amt
Маас подчеркнул, что во время встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе будут обсуждать тему России. Особенно после того, как официальная Москва ввела санкции против представителей ЕС и объявила "список недружественных стран".
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Сейчас важно, чтобы ЕС не менял своего курса, направленного на защиту прав человека, в частности, в России, и оставался единым. Мы готовы к диалогу. Настало время, чтобы и Москва вернулась к диалогу,
– подчеркнул Маас.
Список "недружественных стран" от России
- Российские СМИ в апреле 2021 года обнародовали список "недружественных государств".
- В него попали: США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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