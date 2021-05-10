Німеччина переконана, що Росія має повернутися до діалогу з Євросоюзом. Окрім того, глава МЗС Німеччини Гайко Маас наголосив, що ЄС не має відмовлятися від курсу на захист громадянських прав у Росії.

Маас наголосив, що під час зустрічі голів МЗС Євросоюзу у Брюсселі обговорюватимуть тему Росії. Особливо після того, як офіційна Москва запровадила санкції проти представників ЄС і оголосила "список недружніх країн".

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Наразі важливо, щоб ЄС не змінював свого курсу, спрямованого на захист прав людини, зокрема, в Росії, та залишався єдиним. Ми готові до діалогу. Настав час, щоб і Москва повернулася до діалогу,

– наголосив Маас.

Список "недружніх країн" від Росії

Російські ЗМІ у квітні 2021 року оприлюднили список "недружніх держав".

До нього потрапили: США, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Велика Британія, Канада, Україна та Австралія. Відповідний указ підписав Володимир Путін.

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