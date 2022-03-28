Германия работает над полным отказом от поставок угля и нефти из России – Шольц

Канцлер Олаф Шольц отметил, что в Германии работают над тем, чтобы полностью отказаться от российских нефти и угля. В частности, последнее могут перестать ввозить до конца года.

Он подчеркнул, что сокращение завоза ресурсов энергии из России будет быстрым. Об этом Олаф Шольц отметил в программе ARD Энн Уилл.

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Уже в этом году Германия может стать менее зависимой от России

Канцлер отметил, что в стране могут быстро отказаться от российских нефти и угля. В то же время, по его мнению, немедленное прекращение импорта газа из России может лишить многих немцев работы.

Если бы мы это сделали, мы спровоцировали бы большой экономический кризис,

– подчеркнул он.

Также Олаф Шольц отметил, что действия Путина посодействовали тому, что НАТО усилило свою защиту на восточном фланге. Более того, весь мир увидел, как украинская нация сопротивляется агрессору.

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