Германия расследует военные преступления российских войск в Украине

Россия 24 февраля цинично атаковала Украину. Враг беспощадно убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру страны. Поэтому Германия взялась расследовать военные преступления, совершенные войсками РФ в Украине.

Работает над этим главный прокурор Германии Питер Франк. Он уже получил фото сокрушительных атак российских войск на Украину.

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По информации из судебных кругов, это так называемая структурная процедура. Она позволит обеспечить значительные доказательства, чтобы иметь возможность принять меры против отдельных виновных впоследствии, если это будет необходимо.

Немецкая прокуратура, в частности, получила факты таких военных преступлений:

взрывы бомб,

нападения на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру,

разрушение газопровода и свалки ядерных отходов и т.д.

Списки украинских политиков

Также немецкая прокуратура получила так называемые списки целей, которых "ведут" российские подразделения в Украине. В них содержатся имена высокопоставленных украинских политиков, которых якобы должны убить. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он является "мишенью номер один" для этих подразделений.

Добавим, что согласно Международному уголовному кодексу федеральный прокурор может преследовать военные преступления во всем мире.

К слову, украинская разведка опубликовала список военных преступников, которые участвуют в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Имена – смотрите здесь.

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