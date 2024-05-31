Писториус подтвердил разрешение Украине бить немецким оружием по России: но есть важное ограничение

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна разрешила Украине наносить удары немецким оружием по территории России. Впрочем, есть одно важное условие.

Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Рёпке. По его словам, подобное заявление Борис Писториус озвучил в пятницу, 31 мая, в Молдове.

Смотрите также Разрешили бить по территории России: США и Германия тоже поддержали право Украины на самооборону

ВСУ смогут бить по России немецким оружием

Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. В то же время радиус поражения совсем небольшой. Так, немецкое оружие для ударов против России можно применять только в Харьковской области.

Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, небольшой: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров,

– утверждает Bild.

Для ударов по территории страны-агрессора рассматриваются две системы вооружений Германии:

самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000;

бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

Германия "адаптировалась к ситуации"

DW пишет, что по словам главы оборонного ведомства Германии, его страна "адаптировалась к ситуации и поэтому скорректировала стратегию".

"Это решение правильное. Так мы всегда поступали с самого начала войны, которую Путин ведет против Украины", – сказал Борис Писториус.

Он также добавил, что после этого решения правительство страны не будет возобновлять дебаты о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет TAURUS.

Причина разрешения – активизация россиян

Правительственный представитель Штеффен Гебештрайт объяснил решение Германии тем, что в течение последних недель Россия особенно активизировалась на Харьковском направлении, откуда с приграничных территорий готовила, координировала и осуществляла атаки против Украины.

Как отметил немецкий чиновник, среди лидеров создался общий консенсус в том, что Украина согласно международному законодательству имеет право дать отпор этим атакам, в том числе и предоставленным Германией оружием.

Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны,

– подчеркнул Гебештрайт.

Что этому предшествовало

Накануне Der Spiegel сообщило, что правительство Германии разрешило Украине применять немецкое оружие для того, чтобы наносить удары по территории России. Страна отметила, что Украина имеет на это полное право.

Еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц выступал против использования немецкого оружия для ударов по территории России. Теперь в правительстве изменили мнение. Киев уже давно настаивает на том, чтобы ему разрешили вести огонь по территории агрессора из западного оружия.