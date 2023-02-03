Слабейший танк, – военный эксперт оценил Leopard-1, которые Германия продаст Украине

Германия одобрила идею передачи Украины танков Leopard-1. Стоит отметить, что эта машина не является версией Leopard-2, это совсем другой танк. В первую очередь, значительно старее.

Так, говорится о машине 1960-х годов. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Что известно о Leopard-1

Безусловно, Leopard-1 проходил модернизацию, но все равно концептуальные вещи были заложены в него еще в 60-х годах. Речь идет о:

105-миллиметровой пушке, поскольку современной 120-миллиметровой тогда еще даже не существовало;

уровень бронирования. Так, Leopard всегда был характерен низкий уровень бронирования. Даже самая современная версия этого танка – 1А5, появившаяся в конце 1980-х годов, не сравнима с Leopard-2 или американскими Abrams.

Возможно, для некоторых подразделений ВСУ лучше иметь хотя бы какие-то танки, чем ни одного. И Leopard-1 в этом случае может справиться. Однако ожидать, что Leopard-1 почти как Leopard-2 или Abrams не стоит. Объективно этот танк значительно слабее,

– заметил Катков.

В частности, Leopard-1 имеет более слабое бронирование и огневую мощность.

Кроме того, здесь важный аспект в том, какую версию нам будут передавать. Так, если Германия будет предоставлять нашему государству последнюю модернизацию этого танка 1А5, то все еще не так уж плохо. Эта версия танка имеет тепловизор, цифровую систему управления огнем, а также более усиленное бронирование.

"Это максимальное, что вообще можно было выжать из этой машины", – подчеркнул военный эксперт.

Катков оценил мощность Leopard-1: смотрите видео

Могут ли Leopard-1 помешать передаче Leopard-2

Катков отметил, что наши партнеры прекрасно понимают, что Leopard-1 не является равным современным машинам по эффективности на поле боя. Впрочем, вероятнее всего действительно сложилась ситуация, когда определенным подразделениям Вооруженных Сил лучше иметь хоть какие-то танки. К примеру, те войска, которые находятся на резервных направлениях, в частности на Севере.

Есть места, где можно применить Leopard-1 и примерно на это союзники и рассчитывают,

– сказал военный эксперт.

К тому же важно то, что в этих машинах используются стандартные 105-миллиметровые танковые снаряды. А эти боеприпасы были основными для танков стран НАТО на протяжении почти всей Холодной войны. Следовательно, дефицита снарядов к Leopard-1 не будет.