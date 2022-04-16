Германия разрешила украинцам свободные транзитные перевозки до конца июня
16 апреля 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:ГПСУ в телеграме
Для украинцев в Европе становятся открытыми почти все двери. В частности, значительно упрощают правила для наших перевозчиков.
Теперь это сделала Германия. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Что именно упростила Германия
Как сообщили наши пограничники, теперь украинским перевозчикам будет гораздо проще въехать в Германию.
Страна разрешила осуществлять двусторонние и транзитные перевозки без специальных разрешений. Так можно будет ездить предварительно до конца июня.
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