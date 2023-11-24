В Украине будет развернута еще одна система Patriot от Германии: посол указал временные рамки

Германия предоставит нашему государству еще одну систему ПВО Patriot в ближайшее время. Это связано с возможными атаками России по объектам инфраструктуры.

Об этом заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер. Дипломат отметил, что ситуация зимой может быть очень сложной.

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Посол напомнил, что из Германии доставлены уже 4 системы IRIS-T, а в ближайшие годы это количество увеличится.

Ситуация зимой сейчас может оказаться очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации и мы помогли с подготовкой. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии,

– сказал Егер.

Егерь также отметил, что немецкая сторона внимательно наблюдает за тем, чтобы оказанная помощь использовалась так, как это предусмотрено.

"У нас создается впечатление, что наши украинские партнеры ответственно относятся к поддержке, которую они получают от Германии", – констатировал посол.

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Предварительно в Минобороны Германии анонсировали, что пошлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

Впоследствии стало известно, что до конца года Германия поставит в Украину еще 2 системы ПВО IRIS-Т.

. Германия выделила Украине минувшей зимой 260 миллионов евро, а на эту зиму поддержка страны составит около 300 миллионов евро.