Заметим, что страны хотят обсудить планы по эвакуации афганцев, которым грозит преследование со стороны "Талибана".
Важно Одесса приняла беженцев из Афганистана: сидели под автобусами и на клумбе
По словам главы немецкого МИД, Россия и Китай являются важными международными партнерами. И экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.
В это время предпринимаются усилия по привлечению всех важных международных партнеров за стол переговоров, и поэтому будет важно, чтобы Россия и Китай также были там,
– заявил Маас.
К тому же посольства России и Китая до сих пор открыты в Афганистане, что находится под властью талибов. Заметим, что посольства других постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритании и Франции – прекратили работу в стране.
Какая сейчас ситуация в Афганистане
- 29 августа США в Кабуле нанесли мощный авиаудар по автомобилю со смертниками "Исламского государства". В результате этой атаки удалось уничтожить всех террористов, однако погибли и мирные жители.
- 30 августа по аэропорту Кабула выпустили по меньшей мере 5 ракет. Об атаке проинформировал Белый дом, а глава США Джо Байден приказал усилить защиту американских военных.
- Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов больше 200 долларов в неделю. Такое ограничение, как заявляют, будет временным.