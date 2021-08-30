Заметим, что страны хотят обсудить планы по эвакуации афганцев, которым грозит преследование со стороны "Талибана".

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По словам главы немецкого МИД, Россия и Китай являются важными международными партнерами. И экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке станет показателем того, готовы ли Москва и Пекин к сотрудничеству.

В это время предпринимаются усилия по привлечению всех важных международных партнеров за стол переговоров, и поэтому будет важно, чтобы Россия и Китай также были там,

– заявил Маас.

К тому же посольства России и Китая до сих пор открыты в Афганистане, что находится под властью талибов. Заметим, что посольства других постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, Великобритании и Франции – прекратили работу в стране.

Обратите внимание! После того, как американские войска начали выходить из Афганистана, ситуация в стране ухудшилась. Боевики "Талибана" один за другим захватывали населенные пункты и 15 августа дошли до столицы – города Кабул.

Какая сейчас ситуация в Афганистане