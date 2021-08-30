В директиве центробанка указано, что такое ограничение будет временным. Однако владельцам счетов позволяют переводить деньги в электронном виде.

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За несколько часов до введения запрета сотни людей в Кабуле вышли на улицы. Они протестовали против закрытия банков.

Банковское обслуживание в Афганистане

Стоит отметить, что после того, как террористы "Талибана" вошли в столицу Афганистана, банки перестали обслуживать клиентов. Из-за ситуации в городе работодатели не могут выплачивать зарплаты, а у работников заканчиваются деньги.

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Ситуация в Афганистане: последние новости

  • По международному аэропорту Кабула 30 августа выпустили по меньшей мере 5 ракет. Из-за этого Джо Байден приказал усилить защиту американских военных.
  • Сразу 98 стран подписали совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. В частности, подписи под документом поставили высокий представитель Евросоюза и генсек НАТО.
  • Посольство США в Афганистане в очередной раз предупредило о высокой угрозе на аэродроме Хамида Карзая. Американцам рекомендовали немедленно покинуть район аэропорта.
  • Бывший министр обороны США и глава ЦРУ Леон Панетта назвал теракт в Кабуле, который произошел 26 августа, худшим днем президентства Байдена.