У директиві центробанку вказано, що таке обмеження буде тимчасовим. Однак власникам рахунків дозволяють переказувати гроші в електронному вигляді.
До теми Жертвами авіаудару США у Кабулі стали 9 людей: серед них – шестеро дітей
За кілька годин до введення заборони сотні людей у Кабулі вийшли на вулиці. Вони протестували проти закриття банків.
Банківське обслуговування в Афганістані
Варто зауважити, що після того, як терористи "Талібану" ввійшли в столицю Афганістану, банки перестали обслуговувати клієнтів. Через ситуацію у місті працедавці не можуть виплачувати зарплати, а в працівників закінчуються гроші.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- По міжнародному аеропорту Кабула 30 серпня випустили щонайменше 5 ракет. Через це Джо Байден наказав посилити захист американських військових.
- Одразу 98 країн підписали спільну заяву щодо гарантій евакуації людей з Афганістану. Зокрема, підписи під документом поставили високий представник Євросоюзу та генсек НАТО.
- Посольство США в Афганістані вкотре попередило про високу загрозу на летовищі Хаміда Карзая. Американцям рекомендували негайно покинути район аеропорту.
- Колишній міністр оборони США та голова ЦРУ Леон Панетта назвав теракт у Кабулі, який стався 26 серпня, найгіршим днем президентства Байдена.